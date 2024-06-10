الرياشي: كلام فرنجية عن وجود خطَّين في البلد يستحق التنويه والتوقف عنده

أشار عضو تكتّل "الجمهوريّة القويّة" النّائب ​ملحم الرياشي​، في تصريح، إلى أنّ "كلام رئيس تيّار "المردة" ​سليمان فرنجية​ أمس، عن وجود خطَّين في البلد، يمثّل هو أحدهما ويمثّل رئيس حزب "القوّات اللّبنانيّة" ​سمير جعجع​ الخطّ الثّاني... كلام يستحقّ التّنويه، والتوقّف عنده!".

وكان قد تساءل فرنجيّة أمس، خلال الاحتفال بالذّكرى الـ46 لـ13 حزيران 1978، "ليش المسيحيين يللي عندن تنوّع بال​سياسة​ وموجودين بالخطين بالبلد، ما بيتفقوا على تسهيل الحلّ؟".