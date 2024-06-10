الرياشي: كلام فرنجية عن وجود خطَّين في البلد يستحق التنويه والتوقف عنده

أشار عضو تكتّل "الجمهوريّة القويّة" النّائب ملحم الرياشي، في تصريح، إلى أنّ "كلام رئيس تيّار "المردة" سليمان فرنجية أمس، عن وجود خطَّين في البلد، يمثّل هو أحدهما ويمثّل رئيس حزب "القوّات اللّبنانيّة" سمير جعجع الخطّ الثّاني... كلام يستحقّ التّنويه، والتوقّف عنده!".
وكان قد تساءل فرنجيّة أمس، خلال الاحتفال بالذّكرى الـ46 لـ13 حزيران 1978، "ليش المسيحيين يللي عندن تنوّع بالسياسة وموجودين بالخطين بالبلد، ما بيتفقوا على تسهيل الحلّ؟".
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