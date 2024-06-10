رئيس التجمع الوطني جوردان بارديلا سيكون مرشح حزبه لمنصب رئيس الوزراء في فرنسا

سيكون رئيس التجمع الوطني جوردان بارديلا مرشح حزبه اليميني المتطرف لمنصب رئيس الوزراء في فرنسا، على ما أعلن نائبه سيباستيان شونو. وغداة حل الرئيس إيمانويل ماكرون الجمعية الوطنية ودعوته لانتخابات تشريعية مبكرة إثر فوز اليمين المتطرف الفرنسي في الانتخابات الأوروبية، اكد شونو لإذاعة إر تي إل "انتخب جوردان بارديلا نائبا أوروبيا، وهو حصل بالتالي على المباركة الشعبية" مضيفا "إنه مرشحنا" لرئاسة الوزراء.

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