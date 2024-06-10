ماكرون: أثق بقدرة الشعب الفرنسي على القيام بالخيار الأنسب له وللأجيال المقبلة

جدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، غداة إعلانه حل الجمعية الوطنية، التأكيد أنه "يثق بقدرة الفرنسيين على القيام بالخيار الأنسب" خلال الانتخابات التشريعية المبكرة المقررة بعد ثلاثة أسابيع. واشار الى انني "أثق بقدرة الشعب الفرنسي على القيام بالخيار الأنسب له وللأجيال المقبلة. طموحي الوحيد هو أن أكون مفيدا لبلادنا التي أحب".

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