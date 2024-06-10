أشار وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال عباس الحاج حسن، في تصريح له الى انه "منذ تسعة أشهر، يقصف العدو الاسرائيلي الثروتين النباتية والحيوانية اللبنانية بقذائف الفوسفور، ويوم أمس تعرض مكتب بنت جبيل في وزارة الزراعة للاعتداء للمرة الثانية"، مؤكدا "أنّنا سنبقى إلى جانب أهلنا، وعلى وجه الخصوص المزارعين المقاومين على طول الحدود مع فلسطين العربية المحتلة".

كانت هذه تفاصيل خبر الحاج حسن: مكتب بنت جبيل في وزارة الزراعة تعرض أمس لاعتداء إسرائيلي للمرة الثانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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