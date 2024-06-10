وزير المالية الإسرائيلي: لن أدعم المقترح الحالي للإفراج عن الاسرى وسنقلب كل حجر بغزة لإعادتهم

اعتبر وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، انه "لن أدعم المقترح الحالي للإفراج عن الاسرى وسنقلب كل حجر بغزة لإعادتهم".

ونقلت القناة 12 عن وزير المالية الإسرائيلي تأكيده "اننا في حرب بغزة خلال العامين المقبلين".

وفي وقت سابق، رأى سموتريتش أن "استقالة بيني غانتس من حكومة الحرب كانت هدف زعيم حركة "حماس" في قطاع غزة يحيى السنوار والأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصر الله وإيران".

واشار مخاطبا غانتس، الى ان "ليس هناك عمل أقل مسؤولية من الاستقالة من الحكومة في زمن الحرب. عندما تتزايد التهديدات في الشمال، ولا يزال المختطفون يموتون في أنفاق حماس، وعشرات الآلاف من السكان خارج منازلهم ويتوقعون منا أن نتحد ونضعهم في الوسط"، داعيا "كافة زعماء الأحزاب الذين تعتبر دولة إسرائيل أهمية لها إلى الانضمام إلى حكومة الوحدة حتى النصر. أمامنا حملة طويلة وصعبة".