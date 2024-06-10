الخارجية الإيرانية: المقاومة لن تقف مكتوفة الأيدي إذا أقدم الكيان الصهيوني على أي مغامرة في لبنان

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، أن "المقاومة لن تقف مكتوفة الأيدي إذا أقدم الكيان الصهيوني على أي مغامرة في لبنان"، مشيرا الى ان "الاستقالات المتكررة في حكومة الكيان الصهيوني تظهر انهياره من الداخل".
وشدد، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، على انه "لا يوجد دليل يظهر أن حكومة الولايات المتحدة جادة بشأن التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة، أو أن لديها إرادة سياسية جادة لتحقيق وقف لإطلاق النار في غزة".
وتابع: "يجب في الخطوة الأولى على أميركا أن تتجنب إرسال الأسلحة للصهاينة".
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