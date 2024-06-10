الارصاد الجوية: الطقس غدا قليل الغيوم مع ارتفاع تدريجي في الحرارة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، ان "يكون الطقس غدا، غائما جزئيا إلى قليل الغيوم مع ضباب كثيف على المرتفعات، ترتفع درجات الحرارة على الجبال وفي الداخل بينما تبقى دون تعديل على الساحل مع رياح ناشطة بخاصة في المناطق الجنوبية".

واشارت الى ان "الطقس معتدل يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع رطوبة مرتفعة على الساحل ودرجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية، والتي تعود للارتفاع تدريجيا بدءا من الغد في المناطق الداخلية والجبلية لتتخطى معدلاتها الموسمية اعتبارا من الاربعاء، حيث من المتوقع ان تتأثر المنطقة بموجة حر جديدة تؤثر على جنوب شرق اوروبا (بخاصة اليونان و تركيا) و الداخل اللبناني بشكل خاص".

ولفتت الى ان "الطقس المتوقع في لبنان اليوم، غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات، دون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل، بينما تنخفض بشكل بسيط في المناطق الجبلية والداخلية وتنشط الرياح أحيانا بخاصة في المناطق الجنوبية".

وذكرت أن "طقس الثلاثاء، غائم جزئيا إلى قليل الغيوم مع ضباب كثيف على المرتفعات، ترتفع درجات الحرارة على الجبال وفي الداخل بينما تبقى دون تعديل على الساحل مع رياح ناشطة بخاصة في المناطق الجنوبية"، موضحة أن "طقس الأربعاء غائم جزئيا الى قليل الغيوم مع ضباب كثيف على المرتفعات واستفرار في درجات الحرارة على الساحل بينما تواصل اارتفاعها على الجبال وفي الداخل لتتخطى معدلاتها الموسمية ،ووتبقى الرياح ناشطة بخاصة في المناطق الجنوبية لتصل سرعتها أحيانا ل55 كلم/س".

واضافت، "طقس الخميس قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات و ارتفاع في درجات الحرارة بخاصة في الداخل وعلى الجبال لتتجاوز معدلاتها بحدود ال 7 درجات، وتبقى الرياح ناشطة مع رطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد الشعور بالحر".