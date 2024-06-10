قدم رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل على رأس وفد ضم نائبته للشؤون السياسية مارتين كتيلي ومستشاره السياسي أنطوان قسطنطين، التهانئ لأمين سر دائرة الكنائس الشرقية في الفاتيكان المطران ميشال الجلخ في دير مار روكز في الدكوانة، وذلك بمناسبة سيامته رئيس اساقفة نصيبين شرفاً.

كانت هذه تفاصيل خبر باسيل زار المطران جلخ على رأس وفد من التيار مهنئا بمناسبة سيامته رئيس اساقفة نصيبين شرفاً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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