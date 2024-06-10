التأمت جلسة لجنة المال والموازنة، برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور وزير المال يوسف الخليل ،لمتابعة مناقشة موضوع مشكلة الطوابع المالية في ضوء تقريري ديوان المحاسبة ووزارة المال.

كانت هذه تفاصيل خبر بدء جلسة لجنة المال والموازنة برئاسة كنعان لمتابعة مناقشة موضوع مشكلة الطوابع المالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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