"حزب الله": استهداف مبنى يستخدمه جنود العدو بمستعمرة يرؤون وإيقاع من بداخله بين قتيل وجريح

كشف "​حزب الله​" في بيان، أنّ "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصّامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشّريفة، وردًّا على اعتداءات العدو ‌‌‏الإسرائيلي على القرى الجنوبيّة الصّامدة والمنازل الآمنة وخصوصًا بلدتَي حولا وشبعا، استهدف مجاهدو ‌‌‌‏المقاومة الإسلاميّة اليوم الإثنين مبنى يستخدمه جنود العدو في مستعمرة يرؤون بالأسلحة ‌‏المناسبة؛ وأصابوه إصابة مباشرة وأوقعوا من في داخله بين قتيل وجريح".

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