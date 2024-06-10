أكد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب سليم عون، في تصريح له الى انه "بإسم الشعب اللبناني المنهوب، وبإسم المودع المقهور، وبإسم ما تبقّى من أوادم، سنكون إلى جانب القاضية غادة عون متضامنين معها دفاعاً عن القانون والقضاء والحق، في قصر عدل بيروت اليوم الإثنين ١٠ حزيران الساعة الثالثة بعد الظهر".

كانت هذه تفاصيل خبر سليم عون: سنكون إلى جانب القاضية غادة عون متضامنين معها في قصر عدل بيروت اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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