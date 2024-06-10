حزب الجمهوريون الفرنسي: "الماكرونية" تعني دائما المزيد من الضرائب والهجرة وانعدام الأمن

استبعد رئيس حزب الجمهوريون الفرنسي إريك سيوتي، "تشكيل ائتلاف سياسي مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون"، مؤكدا أن "الماكرونية ألحقت ضررا كبيرا بفرنسا على مختلف مستويات الاقتصاد والأمن وغيرها".

واشار الى انه "من غير المطروح عندنا وأمر غير قابل للنقاش معنا طرح مسألة الدخول في ائتلاف مع هذه السلطة السياسية التي ألحقت أضرارا كبيرة بفرنسا. إن الماكرونية تعني دائما المزيد من الضرائب والهجرة وانعدام الأمن".

واوضح "كأوفياء من أجل قيمنا، سنقود هذه الحملة تحت ظل قيم القانون!"، مشددا على ان "نحن، أكثر من أي وقت مضى، نعارض أي سلطة ألحقت الضرر بالبلاد. وسوف نقدم بديلا للفرنسيين!".

يشار إلى أن الانتخابات الفرنسية المبكرة للجمعية الوطنية (البرلمان) تقررت بعد إعلان ماكرون أمس الأحد حل البرلمان وتنظيم انتخابات تشريعية جديدة وذلك بعد تقدم اليمين المتطرف الفرنسي في الانتخابات بفارق كبير عن معسكر الغالبية الرئاسية.