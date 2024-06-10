رئيس زيمبابوي التقى نظيره الروسي: هناك العديد من المجالات التي يمكننا التعاون بها

أشار رئيس ​زيمبابوي​ إيمرسون منانغاغوا، في حديث لوكالة "تاس" على هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي، إلى "أنّنا التقينا مع الرّئيس الرّوسي ​فلاديمير بوتين​ على انفراد، وبالطّبع ناقشنا العلاقات بين موسكو وهراري، وقلت لبوتين إنّ هناك العديد من المجالات الّتي يمكننا التّعاون بها، خاصّةً في زيمبابوي".

وركّز على أنّ بلاده تحتاج إلى مزيد من المعدّات الزّراعيّة لتطوير زراعتها، لافتًا إلى أنّه "توجد لدى ​روسيا​ القدرات لدعمنا في هذا المجال". وذكر أنّ "حالات الجفاف تُعدّ شائعةً في منطقتنا، وعلينا بناء المزيد من السّدود لدينا، بغضّ النّظر عن حالات الجفاف، للوصول إلى موارد الرّيّ الكافية لتزويد أنفسنا بالأغذية المنتجة محليًّا. وللقيام بذلك، نحتاج أيضا إلى الأسمدة".

وعبّر منانغاغوا عن شكره لروسيا لتزويدها بالأسمدة، مبيّنًا أنّه "بفضلها سيكون هناك حصاد لا يصدّق في عام 2024 في زيمبابوي. لكنّنا نحتاج إلى المزيد من الإمدادات، وتقدّم روسيا لنا أسعارًا منخفضةً وأساليب الدّفع المريحة، وهي أفضل ممّا هو في أيّ منطقة أخرى... لذلك نحن راضون عن الاتفاقيّات والفرص القائمة".