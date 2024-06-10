وزارة الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد شهداء الضفة الغربية خلال ثمانية أشهر إلى ٥٣٤ شهيداً

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

وثّقت وزارة الصحة الفلسطينية في تقرير لها، استشهاد ٥٣٤ فلسطينياً في الضفة الغربية، خلال الأشهر الثمانية الماضية، لافتة النظر أن معظم اللذين استشهدوا خلال اقتحام المدن والبلدات الفلسطينية وعلى الحواجز العسكرية.

وأشارت الوزارة الفلسطينية، إلى استشهاد فلسطينيين اليوم، خلال اقتحام مخيمات طولكرم والفارعة بالضفة الغربية.

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