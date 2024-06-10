وزير خارجية روسيا: توسع مجموعة بريكس يؤكد تشكّل نظام عالمي متعدد الأقطاب

ياسر رشاد - القاهرة -

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الاثنين، أن توسع مجموعة (البريكس) هو تأكيد واضح على عملية تشكيل نظام عالمي متعدد الأقطاب، مشيرا إلى أن دور البريكس في حل المشكلات العالمية سيزداد.

وقال لافروف - خلال كلمته في افتتاح اجتماع وزراء خارجية دول "بريكس" في مدينة "نيجني نوفجورود" الروسية - إن تجمع دول البريكس هو أحد التجمعات التي تتحقق فيها مبادئ التعاون المتكافئ والاحترام المتبادل والانفتاح والبراجماتية والتضامن والاستمرارية والتوافق بالأفعال وليس بالأقوال.

وأوضح - وفقا لما نقلته وكالة (سبوتنك) الروسية - أن دول البريكس تؤيد نظاماً أكثر إنصافاً يقوم على المساواة في السيادة بين الدول والتنوع الحضاري، مشيرا إلى أن الانتقال إلى نظام عالمي جديد سيستغرق حقبة تاريخية كاملة وسيكون شائكًا.

أوكرانيا تدمر طائرة شبحية في روسيا

قالت أوكرانيا، إنها قصفت مقاتلة من طراز سو - 57 في مطار بجنوب روسيا، في أول هجوم لها يستهدف أحدث جيل من طائرات الشبح الروسية، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.

وأدخلت روسيا المقاتلة سو - 57 الخدمة، في ديسمبر (كانون الأول) 2020، وهي مصمَّمة للحلول محل المقاتلات القديمة ذات التصميم السوفياتي. وأعلنت الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، في بيان، أنه «في 8 يونيو (حزيران) 2024، جرى ضرب طائرة مقاتلة متعددة الأغراض من طراز (سو - 57) للدولة المعتدية في مطار أختوبينسك، بمنطقة أستراخان الروسية، على بُعد 589 كيلومتراً من خط التماس.

في سياق متصل، أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، أمس، اتفاقه مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون على استخدام أرباح الأصول الروسية المجمدة لمساعدة أوكرانيا. بدوره، أكد مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، أن الهجوم الروسي في محيط خاركيف يراوح مكانه.