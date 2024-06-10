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إيران تعلق على استقالة جانتس من حكومة الحرب الإسرائيلية

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محمد اسماعيل - القاهرة - (وكالات)

علقت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، على استقالة عضو حكومة الحرب الإسرائيلية، بيني جانتس، قائلة إن الاستقالات المتكررة في حكومة "الكيان الصهيوني" تظهر انهياره من الداخل.

وأفادت الخارجية الإيرانية، في بيانها، أن المقاومة "لن تقف مكتوفة الأيدي إذا أقدم قوات الاحتلال الإسرائيلي على أي مغامرة في لبنان".

وأعلن وزير حكومة الحرب الإسرائيلية جانتس، استقالته من الحكومة التي شكلها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بداية الحرب على غزة أكتوبر الماضي، من أجل اتخاذ القرارات المتعلقة بالحرب.

وباستقالة جانتس، يكون التيار الوسطي الوحيد في الائتلاف اليميني المتطرف الذي يتزعمه نتنياهو قد انسحب.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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