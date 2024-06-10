نتنياهو: إسرائيل لن تتخلى استكمال أهداف الحرب

محمد اسماعيل - القاهرة - (وكالات)

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، إن إسرائيل لن تتخلى عن استكمال أهداف الحرب، حتى لو كان الأمر له علاقة بصفقة الأسرى، وذلك حسبما أفادت "هيئة البث الإسرائيلية".

وأوضح نتنياهو، أن الخلاف الرئيسي مع حركة المقاومة الإسلامية حماس، يتركز على الالتزام بإنهاء الحرب دون استكمال أهداف إسرائيل.

وتحاول إسرائيل والولايات المتحدة الضغط على حركة حماس، لقبول مقترح تبادل الأسرى المطروح حاليا، بينما ردت حماس بأن الاتفاق لا يضمن وقف الحرب في غزة ولا انسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع.