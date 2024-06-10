الأونروا: نصف مباني غزة تم تدميرها

محمد اسماعيل - القاهرة - (وكالات)

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، اليوم الاثنين، إن نصف مباني قطاع غزة قد تم تدميرها، مشيرة إلى أن حجم الدمار الذي أحدثه القصف بات لا يوصف.

وأضافت الأونروا، أن إزالة الأنقاض في قطاع غزة سيحتاج إلى سنوات من أجل التعافي من الصدمة النفسية الناجمة عن الحرب، مضيفة أن إعادة إعمار القطاع سيستغرق وقتًا أطول.

وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي مجزرة على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، السبت الماضي، من أجل تحرير 4 أسرى من الأسرى المحتجزين، وهي العملية قتل خلالها بعض الأسرى الإسرائيليين إضافة لاستشهاد قرابة 300 شهيد ومئات الجرحى.