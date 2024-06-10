خلافات الإرث.. المشدد 3 سنوات لموظف لشروعه في قتل عمه بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة عبدالرحمن:



قضت محكمة جنايات بنها، بالسجن المشدد 3 سنوات لموظف وبراءة شقيقه "مزارع" لاتهامهما بالشروع في قتل عمهم بسبب خلافات الإرث بدائرة مركز شرطة طوخ في محافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة، أن "محمد ع م" 42 سنة موظف، وشقيقه "إبراهيم ع م" 32 سنة مزارع إلى محكمة الجنايات، في شهر مايو 2023 شرعا في قتل المجني عليه "حفني م ح" عمهم، عمدا مع سبق الإصرار.

وأضاف أمر الإحالة، أن المتهمين عقدا العزم على قتل المجني عليه، وأعدا سلاحًا أبيض "سكين"، وقاما بالتعدي عليه بالضرب باستخدام السلاح الأبيض فحدثت إصابته الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي المرفق، والذي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة تمثلت في استئصال جزء من الأمعاء الدقيقة.

كما أن المتهمين حازا وأحرزا سلاحا أبيض "سكين" بغير مسوغ قانوني.