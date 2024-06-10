طلب برلماني بدمج عدد من الوزارات في الحكومة الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

طالبت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بضرورة وجود تغيير في المجموعة الاقتصادية بالحكومة الجديدة، وضرورة الدمج بين وزارتَي الصناعة وقطاع الأعمال، ودمج وزارتَي البيئة والتنمية المحلية.

وأكدت متى، في بيان لها اليوم الإثنين، ضرورة أن يكون هناك دور مهم لوزارة الصناعة في الحكومة الجديدة، بشأن صناعة السياحة، وأن يتم الترويج للمتاحف المصرية والمدن السياحية وأنواع السياحة؛ سواء علاجية أو ثقافية أو فنية أو شاطئية أو دينية أو غيرها من السياحات الأخرى.

وأشارت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب إلى ضرورة تطوير التعليم الفني من خلال اهتمام وزير التعليم الجديد بشكل أكبر بملف التعليم الفني؛ سواء في المصانع والشركات أو جذب الخبرات الخارجية لتطوير التعليم الفني في مصر، مما يسهم في خلق أيدٍ ماهرة في جميع الصناعات والأمور الفنية.

واختتمت متى: نتمنى أن يتم تشكيل الحكومة الجديدة من شخصيات كفؤة جديرة بخدمة الوطن وتعمل من أجل مصلحة المواطن المصري، متمنيةً التوفيق للحكومة الجديدة وأن تحقق كل طموحات وآمال الشعب المصري خلال الفترة المقبلة.