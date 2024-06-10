رياضة جنوب سيناء تنظم لقاءً تعريفيًَا عن الذكاء الاصطناعي بمدينة أبورديس

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء - رضا السيد :

نظمت مديرية الشباب والرياضة "إدارة تنمية الشباب" بجنوب سيناء، لقاءً تعريفيًا عن الذكاء الاصطناعي بنادي تطوع مركز شباب أبورديس، وذلك ضمن خطة دعم نادي التطوع بالمركز بمشاركة أعضاء النادي.

وتناول اللقاء عرضًا شاملًا لتعريف الذكاء الاصطناعي وتاريخه وتطوره، إضافة إلى استعراض المفاهيم الأساسية المتعلقة بهذا المجال الحيوي.

وقال محمد فتحي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة جنوب سيناء، إن الهدف الرئيس لهذا اللقاء هو تمكين الشباب من فهم أساسيات مجال الذكاء الإصطناعي كونه أحد مجالات التكنولوجيا الجديد، وتعزيز قدرات الشباب فيه تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأوضح وكيل الوزارة في تصريح اليوم، أن نادي التطوع يعمل على نشر العمل التطوعي، ونشر أفكار تقديم العون والمساعدة للآخرين، ليسود الخير في المجتمع، مشيرا إلى أن العمل التطوعي لا يجبر الإنسان عليه بل هو طواعية، حيث ينبع من الداخل، ويزداد تطور ونمو المجتمع كلما زادت العناصر الإيجابية البناءة فيه.

وأشار إلى أن العمل التطوعي يعد اختيار جيد لجني الخبرات الهامة التي تعطي نتيجة إيجابية للشخص المتطوع نفسه والمؤسسة التي يعمل لديها، وخلال هذا العمل يكتسب الشخص بعض المهارات الجديدة، وتتحسن بعض المهارات الأخرى الموجودة لديه.

ولفت إلى أنه يجري تنفيذ هذه الأنشطة، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب و الرياضة، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بالاهتمام بالشباب وغرس الوطنية وحب الأعمال التطوعية في نفوسهم منذ الصغر.