شكرا لقرائتكم خبر عن اقتصادية النواب: مصر جاهزة ومهيأة لاستقطاب الاستثمارات بعد الإجراءات الأخيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب عمرو القطامي، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الفترة الأخيرة شهدت عدة خطوات وإجراءات من الحكومة تستهدف بها دعم الجهود لجذب تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة بقيمة تصل إلى 15 مليار دولار سنوياً ودعم القطاع الخاص وزيادة التمويلات والاستثمارات المتعلقة بالاقتصاد الأخضر.

وأوضح أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، خلال بيان صحفي، أن مصر جاهزة ومهيأة لاستقطاب الاستثمارات بعد الإجراءات التي اتخذتها الدولة السنوات الماضية لتهيئة مناخ الأعمال، الأمر يتطلب فقط بالترويج الجيد لزيادة معدلات الاستثمار، ولعل الفترة الأخيرة شهدت صفقة تعد هي الأكبر على مستوى العالم خلال السنوات الأخيرة، وهناك ملايين الفرص المشابهة.

وأكد النائب عمرو القطامى، على أن ملف الاستثمار من أهم وأبرز الملفات التى تشكل تحديا حقيقيا أمام الحكومة الجديدة، ويجب أن يتم العمل بوتيرة أسرع، تستهدف فى المقام الأول تسهيل إجراءات الاستثمار وخفض تكاليف استخراج التراخيص، وتكثيف جهود الترويج الخارجي لتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر.