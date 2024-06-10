افادت شبكة "NBC"، عن أن "إدارة الرئيس الاميركي جو بايدن ناقشت إمكانية التفاوض على اتفاق أحادي الجانب مع حماس لإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين الأميركيين".

كانت هذه تفاصيل خبر "NBC": ادارة بايدن ناقشت إمكانية التفاوض على اتفاق أحادي الجانب مع حماس لإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين الأميركيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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