حزب "البديل من أجل ألمانيا" احتل المرتبة الثانية في انتخابات البرلمان الأوروبي بألمانيا

أعلنت لجنة الانتخابات الألمانية أن حزب "البديل من أجل ألمانيا" احتل المرتبة الثانية في انتخابات البرلمان الأوروبي في البلاد بعد حصوله على 15.9% من الأصوات.

واشارت اللجنة في بيان، الى أن "بعد انتهاء عملية فرز الأصوات في 400 مقاطعة ألمانية أن الأحزاب التي تنضوي تحت ائتلاف "إشارة المرور" (الحزب الديمقراطي الألماني الحاكم وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر) تكبدت خسائر جدية في الانتخابات وحصلت على أقل من ثلث الأصوات معا".

وأصبحت نتيجة حزب "البديل من أجل ألمانيا" في انتخابات البرلمان الأوروبي أفضل نتيجة له في التاريخ على المستوى الفدرالي. كما احتل المرتبة الثانية في الانتخابات الوطنية لأول مرة في تاريخ ألمانيا.

أما المرتبة الأولى فتحتلها من جديد الكتلة المحافظة المكونة من حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي بنسبة 30% (مقابل 28.9% في عام 2019).

واحتل حزب الخضر الذي يدعو لدعم أوكرانيا وخفض الاعتماد على المواد الخام من روسيا، فحصل على 11.9% من الأصوات، أي أقل بنسبة 8.6 نقطة مئوية مما كان عليه منذ 5 سنوات.

أما حزب "اتحاد سارة فاغنكنيخت من أجل العقل والعدالة" الذي شارك في انتخابات البرلمان الأوروبي لأول مرة وتعارض زعيمته العقوبات ضد روسيا وإمدادات الأسلحة إلى كييف، فصوت له 6.2%، وهو يتقدم على الحزب الديمقراطي الحر الذي صوت له 5.2% فقط وحزب اليسار الذي صوت له 2.7% من الناخبين فقط.