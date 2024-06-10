الطيران الاسرائيلي خرق جدار الصوت فوق منطقتي النبطية واقليم التفاح وصولا الى صيدا

نفذ الطيران الحربي الاسرائيلي قرابة الاولى وعشر دقائق من بعد ظهر اليوم خرقا لجدار الصوت وعلى دفعتين في اجواء منطقتي النبطية واقليم التفاح وعلى على منخفض محدثا دويا قويا. كما خرق طيران العدو الاسرائيلي جدار الصوت فوق منطقة صيدا .

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