باسيل من عين التينة: توافقنا على أن التفاهم أفضل بكثير من الإنتخاب والأهم تأمين نجاح العهد إلى جانب تأمين الإنتخاب

اشار رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل عقب لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري، الى انه "تم التطرق إلى التشريعات الضرورية وأهمية المناقشة بها، وأكدنا عدم ربط الملف الرئاسي بما يحدث في الجنوب اللبناني والمنطقة".

ولفت الى ان "توافقنا على أن التفاهم أفضل بكثير من الإنتخاب والأهم تأمين نجاح العهد إلى جانب تأمين الإنتخاب"، موضحا انني "منّي حامل مبادرة ومش شغلتي" ولكن نسعى أن نعمل مع الجميع لتتميم الاسحقاق الدستوري".

واكد "ضرورة عدم ربط الرئاسة بأحداث غزّة والجنوب، ولا تسوية خارجيّة ستؤدّي الى انتخاب رئيس في الداخل، ومن ينتظر التسوية ويقول انها قريبة او بعيدة هذا الانتظار غير عقلاني وغير محسوب"، لافتا الى انني "تطرّقت مع برّي إلى موضوع التشريعات الضرورية وطلبتُ منه عقد جلسة خاصة بشأن القوانين المتعلقة بالنازحين".

واضاف باسيل رداً على رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية، أن "من يريد أن يطرح نفسه رئيساً أو رئيس حزب القوات سمير جعجع "بدكن يعرف يحسب صحّ ويعرف مين الأول كنا بواحد ما بيعرف يعدّ صرنا بتنين". ولفت رداً على فرنجية بشأن السير بمبدأ الأقوى مسيحياً الذي طرحه باسيل سابقاً، الى ان صحيح طرحنا ذلك سابقاً لكنه لم يوافق عليه، فلماذا يوافق اليوم على ما رفضه سابقاً؟".