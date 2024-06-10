كنعان بعد لجنة المال: السوق السوداء تستهلك 200 مليون دولار من خزينة الدولة وهدفنا وقف المافيات بالطوابع

أكد النائب ابراهيم كنعان في تصريح له بعد اجتماع لجنة المال والموازنة أن "السوق السوداء تستهلك ٢٠٠ مليون دولار من خزينة الدولة وهدفنا وقف المافيات بالطوابع التي تسرح وتمرح"، مشيرا الى ان "وزارة المال حضرت ملف الطابع الالكتروني ونطالب بالاسراع بالبت ليكون الحل الجذري لانهاء عملية نصب الناس".
ودعا كنعان لتفعيل آلات وسم الطوابع في المناطق والسماح للمختار باستيفاء قيمة الطابع، مؤكدا ان "مسؤولية وزارة المال تأمين الطوابع وانهاء المناقصة لوقف الشح بالطوابع".
وتابع :"فليواكب معنا النواب عملنا الجدي لتمكين اللبنانيين من انجاز معاملاتهم من دون ان يبتزهم أحد ووقف السرقات، والمفروض محاسبة الادارة التي لا تنفذ والقضاء الذي لا يحاسب".
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