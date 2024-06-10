الفوز كان حليف أصدقاء عمر حرفوش الفرنسيين في إنتخابات البرلمان الأوروبي

انتهت انتخابات البرلمان الأوروبي، التي جرت يوم أمس الأحد، بفوز كاسح للأحزاب اليمينية، وقد جاءت هذه الأحزاب بالمركز الأول في فرنسا وإيطاليا والنمسا، وحلت ثانية في ألمانيا وهولندا.

وتجدر الإشارة إلى أن الفوز كان حليف أصدقاء صاحب مبادرة جمهورية لبنان الثالثة عمر حرفوش، الذي يعد حليف الأكثرية النيابية التي أجبرت الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على حل المجلس النيابي واجراء انتخابات مبكرة.

ومن المحسوم فوز أحزاب اليمين في الانتخابات الفرنسية، كانعكاس طبيعي لنتيجة البرلمان الأوروبي أمس، ومن المتوقع أن تشارك الأحزاب اليمينية في الحكومة الفرنسية الجديدة، ما يعطي حرفوش قوة وتأثير أكبر في دوائر القرار الفرنسية خصوصاً في قضايا لبنان.