"حزب الله": استهدفنا مبنى يستخدمه جنود العدو بمستعمرة أفيفيم ودمّرنا التجهيزات التجسسية بثكنة ‏راميم

أعلن "​حزب الله​" في بيان، أنّ "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصّامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشّريفة، وردًّا على اعتداءات العدو ‌‌‏الإسرائيلي على القرى الجنوبيّة الصّامدة والمنازل الآمنة وخصوصًا بلدة عيترون، استهدف مجاهدو ‌‌‏المقاومة ‏الإسلاميّة اليوم الإثنين، مبنى يستخدمه جنود العدو في مستعمرة أفيفيم بالأسلحة ‏المناسبة؛ ‏وأصابوه إصابةً مباشرة".

وأشار في بيان ثان، إلى أنّ "مجاهدي ‌‏المقاومة ‏الإسلاميّة استهدفوا عند السّاعة 11:00 من صباح اليوم، التّجهيزات التجسسيّة المستحدثة في ثكنة ‏راميم بالأسلحة المناسبة، وأصابوها إصابةً مباشرةً، ممّا أدّى إلى تدميرها".