ميقاتي وصل الى الاردن للمشاركة في أعمال مؤتمر "الاستجابة الانسانية الطارئة في غزة"

وصل رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي الى الاردن للمشاركة في أعمال مؤتمر "الاستجابة الانسانية الطارئة في غزة" الذي سوف يعقد اليوم وغدا، بدعوة مشتركة من الملك الاردني عبدالله الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش.
وقد وصل رئيس الحكومة الى مطار الملكة علياء في عمان مع وفد يضم وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب ووزير البيئة ناصر ياسين.
واقيمت لميقاتي مراسم الاستقبال الرسمية، وكان في استقباله في المطار وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء ابراهيم الجازي،أمين عمان يوسف الشواربة ومحافظ العاصمة ياسر العدوان والسفير اللبناني لدى الاردن يوسف اميل رجي.
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