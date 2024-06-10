النشرة: مراقبو الاقتصاد جالوا على مستودعات التمور ومحال الحلويات والبوظة والعصير بمنطقة صيدا

افاد مراسل النشرة في صيدا انه تنفيذا لخطة عمل الرقابة الموسمية جال مراقبو مصلحة الاقتصاد في الجنوب قبيل عيد الاضحى المبارك على مستودعات التمور ومحال الحلويات والبوظة والعصير في الهلالية وحارة صيدا وسينيق والغازية وذلك للتثبت من النظافة العامة وتواريخ الصلاحية وطريقة التخزين وتم سحب عينات من البوظة والعصائر لاجراء الفحص المخبري اللازم لها وفقا للاصول القانونية.
وفي سياق اخر تم متابعة شكاوى على اصحاب المولدات في بلدة القليلة ونظم محضري ضبط بحق اصحاب مولدات خالفو التسعيرة الرسمية للكيلواط وتمنعوا عن اعطاء ايصالات مفصلة للزبائن.
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