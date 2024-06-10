قوى الأمن: مفرزة استقصاء بيروت أوقفت مروجَي مخدرات في الرملة البيضاء وجوارها

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​- شعبة العلاقات العامّة، أنّ "معلومات توافرت ل​مفرزة استقصاء بيروت​ في وحدة شرطة بيروت، عن نشاط شخصين يُروّجان ​المخدرات​ في محلّة ​الرملة البيضاء​ وجوارها".

وأوضحت في بلاغ، أنّ "بنتيجة الاستقصاءات والتحرّيات الّتي قام بها عناصر المفرزة، توصلوا إلى تحديد هويّتيهما ومكان تواجدهما، وهما: "م. ح." (مواليد عام 1985، لبناني) و"م. ج." (مواليد عام 1992، لبنانيّة)"، كاشفةً أنّ "بتاريخ 06/06/2024، وبعد رصد ومراقبة، تمكّنت إحدى الدوريّات من توقيفهما بكمين محكم في المحلّة المذكورة أعلاه، على متن درّاجة آليّة من دون لوحات".

وأشارت الشّعبة إلى أنّ "بتفتيشهما والدرّاجة، ضُبِط بحوزتهما مسدّس حربي، وكميّة كبيرة من المواد الممنوعة مُقسّمة ومُعدّة للتّرويج على الشّكل التّالي: 26 كيس نايلون تحتوي على نحو 26 غرامًا من مادّة ​الكوكايين​ ومدوَّن عليها "نت الملك"، 12 كيس نايلون تحتوي على نحو 12 غ من مادّة باز الكوكايين مدوَّن عليه "باز الملك"، 10 أكياس نايلون تحتوي على نحو 10 غ من مادّة الـ"الكوكايين الأجنبي"، طبّة بلاستيكيّة تحتوي بداخلها على 8 حبوب مخدّرة نوع "تيدول"، 6 أكياس نايلون يحتوي كلّ منها على مادّة "​حشيشة الكيف​" بحجم حبّة الخوخ تقريبًا، 4 أكياس نايلون تحتوي على حوالى 4 غ من مادّة الكوكايين ومدوَّن عليها "رمل نت"، كيس نايلون يحتوي على 3 حبّات مخدّرة نوع "لاسا"، 2 كيس نايلون يحتويان على نبتتَي "ماريجوانا" بحجم كف اليد تقريبًا، كيس نايلون يحتوي على حوالي 0,25 غ من مادّة "باز الكوكايين"؛ ومسدّس حربي بداخله ممشط يحتوي على 6 طلقات عيار 8 ملم صالحة للاستعمال".

وذكرت أنّ "الموقوفَين والمضبوطات أودعوا المرجع المُختص بناء على إشارة القضاء، والتّحقيق لا يزال مستمرًّا".