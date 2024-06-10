أكّد عضو كتلة "اللّقاء الدّيمقراطي" النّائب مروان حمادة، بعد زيارته ووفد من الكتلة برئاسة النّائب تيمور جنبلاط، بيت "الكتائب" المركزي في الصّيفي، أنّ "الظّروف أصعب من الماضي، لكن النيّات الّتي تبادلناها مع "الكتائب" تلتقي حول مستقبل لبنان ونظرتنا للخروج من الفراغ، ومحاولة إيجاد الطّريق للتّشاور وانتخاب رئيس تسوية؛ والأمر يحتاج إلى مزيد من اللّقاءات"، مشيرًا إلى "أنّنا نلتقي حول هويّة لبنان واستعادة السّيادة وإعادة ربطها بالعرب والعالم".

كانت هذه تفاصيل خبر حمادة من الصيفي: النيات تلتقي حول مستقبل لبنان ومحاولة إيجاد طريق للتشاور وانتخاب رئيس تسوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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