150 مليون يورو مساعدات إنسانية لأفغانستان

ياسر رشاد - القاهرة -

أعلن الاتحاد الأوروبي عزمه تخصيص 150 مليون يورو، من خلال تفعيل احتياطي مساعدات الطوارئ الخاص به؛ استجابه لتدهور الوضع الإنساني في أفغانستان ومحاولة منه لتجنب خطر المجاعة في البلاد.

وجاء في بيان صحفي نشرته المفوضية الأورويبة - عبر موقعها الرسمي اليوم الاثنين أن "التمويل الجديد سيتم ضخه على مدار الفترة المتبقية من عام 2024 الجاري ويهدف إلى دعم الشركاء العاملين داخل أفغانستان بحوالي 126 مليون يورو والاستجابة لاحتياجات اللاجئين الأفغان في باكستان بأكثر من 11 مليون يورو والمنظمات الإنسانية في إيران بحوالي 11 مليون يورو، فضلاً عن تعزيز الاستعداد لمواجهة الكوارث".

وذكر البيان أن "تمويل الاتحاد الأوروبي في الاستجابة لاحتياجات الفئات السكانية الأكثر ضعفًا داخل أفغانستان، خاصة في المجتمعات التي يصعب الوصول إليها، سيستمر دون انقطاع مع التركيز بشكل خاص على المساعدات الغذائية والمأوى والرعاية الصحية والحصول على المياه والصرف الصحي حيث تم تخصيص ما يصل إلى 14.5 مليون يورو للتعليم في حالات الطوارئ خاصة وأن 8 ملايين طفل ومراهق بحاجة ماسة إلى المساعدة التعليمية، بما في ذلك 1.4 مليون فتاة مستبعدات من الالتحاق بالمدارس الثانوية".

وأضاف البيان: "أما في باكستان، فسيتم تخصيص أكثر من 7 ملايين يورو للاستجابة للاحتياجات الإنسانية للنازحين الأفغان والمجتمعات المضيفة لهم من خلال توفير إمكانية الوصول إلى المساعدة القانونية والرعاية الصحية والتغذية، فضلاً عن التعليم على سبيل المثال كما سيتم تخصيص 4 ملايين يورو أخرى للاستعداد لمواجهة الكوارث في البلاد".

وتابع: "وفي إيران، سيتم تخصيص الغالبية العظمى من التمويل، بما يصل إلى 10.25 مليون يورو، لتلبية احتياجات السكان الأفغان النازحين والمجتمعات المضيفة".