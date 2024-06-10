90 دولة تعلن مشاركتها في قمة السلام حول أوكرانيا

ياسر رشاد - القاهرة -

أعلنت الحكومة السويسرية اليوم الإثنين أن 90 دولة سجلت اعتزامها حضور قمة السلام حول أوكرانيا المقرر عقدها في سويسرا الأسبوع المقبل.

وقال وزير خارجية سويسرا إجنازيو كاسياس إن الأولوية خلال القمة ستكون لمناقشة قضايا سجناء الحرب وأمن الغذاء والأمن النووي، وذلك حسبما ذكر راديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).

وستقام القمة في منتجع يطل على بحيرة "لوسيرن" على مدار يومي 15 و16 يونيو الجاري، وذلك بعد انتهاء لقاء رؤساء دول مجموعة السبع في إيطاليا. ولم يتم توجيه الدعوة لروسيا لحضور القمة.

أوكرانيا تسجل 83 اشتباكًا قتاليًا مع الجيش الروسي خلال ال24 ساعة الماضية

أعلنت هيئة الأركان العامة التابعة للجيش الأوكراني صباح اليوم /الإثنين/ عن تسجيل 83 اشتباكًا قتاليًا في منطقة مجموعة قوات خورتيتسيا العملياتية الاستراتيجية مع الجيش الروسي في أخر 24 ساعة.

وذكرت الهيئة - فى بيان - نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية- أن الجيش الروسي أطلق النار 3805 مرات على مدار أمس الأحد على مواقع قوات العمليات الشرقية بالجيش الأوكراني، مشيرة إلى أن روسيا شنت 55 غارة جوية باستخدام 75 كابينة و361 غارة بطائرات انتحارية بدون طيار في منطقة العمليات الشرقية ؛ في حين نفذت وحدات المدفعية الأوكرانية أكثر من 2928 مهمة إطلاق نار نتيجة للعمليات القتالية.

الاتحاد الأوروبي يخصص 150 مليون يورو في شكل مساعدات إنسانية لأفغانستان

أعلن الاتحاد الأوروبي عزمه تخصيص 150 مليون يورو، من خلال تفعيل احتياطي مساعدات الطوارئ الخاص به؛ استجابه لتدهور الوضع الإنساني في أفغانستان ومحاولة منه لتجنب خطر المجاعة في البلاد.

وجاء في بيان صحفي نشرته المفوضية الأورويبة - عبر موقعها الرسمي اليوم الاثنين أن "التمويل الجديد سيتم ضخه على مدار الفترة المتبقية من عام 2024 الجاري ويهدف إلى دعم الشركاء العاملين داخل أفغانستان بحوالي 126 مليون يورو والاستجابة لاحتياجات اللاجئين الأفغان في باكستان بأكثر من 11 مليون يورو والمنظمات الإنسانية في إيران بحوالي 11 مليون يورو، فضلاً عن تعزيز الاستعداد لمواجهة الكوارث".

وذكر البيان أن "تمويل الاتحاد الأوروبي في الاستجابة لاحتياجات الفئات السكانية الأكثر ضعفًا داخل أفغانستان، خاصة في المجتمعات التي يصعب الوصول إليها، سيستمر دون انقطاع مع التركيز بشكل خاص على المساعدات الغذائية والمأوى والرعاية الصحية والحصول على المياه والصرف الصحي حيث تم تخصيص ما يصل إلى 14.5 مليون يورو للتعليم في حالات الطوارئ خاصة وأن 8 ملايين طفل ومراهق بحاجة ماسة إلى المساعدة التعليمية، بما في ذلك 1.4 مليون فتاة مستبعدات من الالتحاق بالمدارس الثانوية".

وأضاف البيان: "أما في باكستان، فسيتم تخصيص أكثر من 7 ملايين يورو للاستجابة للاحتياجات الإنسانية للنازحين الأفغان والمجتمعات المضيفة لهم من خلال توفير إمكانية الوصول إلى المساعدة القانونية والرعاية الصحية والتغذية، فضلاً عن التعليم على سبيل المثال كما سيتم تخصيص 4 ملايين يورو أخرى للاستعداد لمواجهة الكوارث في البلاد".

وتابع: "وفي إيران، سيتم تخصيص الغالبية العظمى من التمويل، بما يصل إلى 10.25 مليون يورو، لتلبية احتياجات السكان الأفغان النازحين والمجتمعات المضيفة".