امتحانات الثانوية العامة 2024.. 34 صورة ترصد فرحة الطلاب بعد انتهاء أول أيام الاختبارات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

تصوير- محمد معروف ومحمود بكار وحازم جودة:

أنهى طلاب الثانوية العامة امتحانات مادتي التربية الوطنية والتربية الدينية في أول أيام امتحانات نهاية العام الدراسي 2024 لطلاب الشهادة الثانوية.

ورصدت عدسة "الخليج 365" فرحة الطلاب بعد انتهاء الامتحانات لحظة خروجهم من اللجان بعد سهولة امتحانات التربية الدينية والتربية الوطنية في المواد الغير مضافة للمجموع من أمام عددا من المدارس في القاهرة والجيزة.

واستقبلت لجان الثانوية العامة في مختلف المحافظات الطلاب لأداء الامتحانات في المواد الغير المضافة، وذلك في أول أيام الامتحانات.

وقامت لجان الثانوية العامة، بإجراء التفتيش اللازم لطلاب الثانوية، من خلال العصا الإلكترونية للتأكد من عدم وجود أي وسيلة من وسائل الغش الإلكتروني، وذلك في المدة المقررة من الوزارة وهي 15 دقيقة.

وحذر رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة 2024، الطلاب قبل دخولهم لجان الامتحانات من حيازة التليفون المحمول.

وأكد رؤساء اللجان على الطلاب أن حيازة التليفون المحمول ممنوعة وكذلك أي وسيلة إلكترونية.

وحذرت اللجان الطلاب من الدخول بشنط أو مذكرات أو أي مستلزمات عدا الأقلام.