عيدية ولحوم ومواد غذائية.. محافظ جنوب سيناء يلتقي عمال النظافة

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – رضا السيد:

التقى اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الاثنين، عمال النظافة والعمالة المؤقتة "السركي" لتقديم التهنئة لهم بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، وذلك بديوان عام المحافظة.

وهنأ المحافظ العمال بعيد الأضحى المبارك، ووزع عليهم العيدية ومواد غذائية ولحوم، معربًا عن تقديره لتفانيهم في أداء عملهم بكل إخلاص في كافة الأوقات والمناسبات.

وأكد المحافظ، مواصلة تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الشاملة لهم، مشيدًا بدورهم البارز في النهوض بقطاع تحسين البيئة وإظهار الرونق الحضاري والجمالي والذى يعد ملموسًا على أرض الواقع بكافة الشوارع والطرق بنطاق المحافظة.

ووجه محافظ جنوب سيناء الشكر والتقدير لعمال النظافة، على جهودهم وعملهم المتواصل تحت الأجواء المختلفة سواء كانت في شدة حرارة الشمس، أو شدة البرودة وتحت الأمطار خلال فصل الشتاء، إضافة إلى مضاعفة الجهود خلال الأعياد والمناسبات.