صور وفيديو.. سفراء أوروبا بالقاهرة يلعبون بالمرجيحة احتفالا بـ"اليوم الوطني الإيطالي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب وتصوير- هاني رجب:

احتفلت السفارة الإيطالية في القاهرة أمس باليوم الوطني الإيطالي (ذكرى تأسيس الجمهورية الإيطالية في 2 يونيو 1946) في مقر القنصلية بوسط البلد.

بدأ الحفل بعزف النشيد الوطنى المصرى ثم النشيد الإيطالي، وألقى سفير إيطاليا ميكيلى كوارونى كلمة للترحيب بالحضور، فيما ألقى وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا كلمة الحكومة المصرية.

ولعب سفراء الاتحاد الأوروبي والسفير الإيطالي بالمرجيحة، فيما أحيا الحفل الفنان محمود العسيلي، في حضور عدد من الوزراء المصريين هم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمرو طلعت، وزير المالية محمد معيط، وزيرة التضامن الاجتماعى نيفين القباج، وزيرة الهجرة سهى جندي.

كما حضر الحفل د. أحمد غنيم المدير التنفيذي للمتحف القومي للحضارة المصرية، وعبد الرحمن الدهاس نائب سفير السعودية، والسفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، وسحر الجبوري مدير مكتب وكالة "الأونروا" في مصر، والسفير وليد حجاج مدير إدارة معهد الدبلوماسية، والسفير خالد ثروت مستشار وزير السياحة والآثار للعلاقات الدولية، والسفير نبيل حبشى مساعد وزير الخارجية لشؤون المراسم، والسفير عمرو عباس مساعد وزيرة الهجرة لشؤون الجاليات، والسفير صلاح عبد الصادق مساعد وزيرة الهجرة للتعاون الدولى، ورجل الأعمال باسل سماقية، والروائية د. منى زكى، وعلاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، ود. زاهى حواس وزير السياحة والآثار الأسبق، وعمرو القاضي رئيس الهيئة العامة لتنشيط السياحة، ود. خالد العنانى وزير الآثار السابق، الفنان حسين فهمى وحرمه.

كما حضر عدد من السفراء منهم سفير: الأردن، وكولومبيا، وسنغافورة، والمغرب، واليونان، وألبانيا، وصربيا، وسلطنة عمان، والاتحاد الأوروبي، وكوريا الجنوبية، وأنجولا، وإيرلندا، والفاتيكان، وألمانيا، واليابان، وبريطانيا، والسويد، وشيلى، والنرويج، وقبرص، وفنلندا، ولاتفيا، وبلغاريا، وإسرائيل.

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