تنظيم مسابقة لحفظ القرآن لأبناء قرية الراشدة بالوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:



نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الوادي الجديد، مسابقة لحفظ القرآن الكريم بمقر مركز شباب قرية الراشدة التابعة لمركز الداخلة.



وقال بهاء الدين شوقي، مدير الشباب والرياضة بالوادي الجديد، اليوم الاثنين،: "إن المسابقة جرى تنظيمها لـ 50 متسابقًا على مستويين، المستوى الأول القرآن الكريم كاملا والمستوى الثاني نصف القرآن.



وأكد بهاء، أن المسابقة تهدف إلى الحفاظ على الهوية الدينية لحفظة القرآن الكريم للطلائع ورواد مركز الشباب وسط بهجة وفرحة شهر ذي الحجة المبارك، فيما ضمت لجنة التقييم الشيخ حمدي شحاتة حسين، إمام مسجد التقوى ومعلم بالأزهر الشريف والشيخ أحمد عز الدين خضر، معلم بالأزهر الشريف.