مفاجآت صادمة.. هواوي تضرب سامسونج وآيفون في قائمة أعظم 10 هواتف تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - نشر موقع شركة dxomark المتخصصة في قياس أداء التصوير في الهواتف الذكية، قائمة محدثة بأفضل الهواتف.

واشتملت القائمة على مفاجآت صارخة، تتمثل في سيطرة شركتي هواوي وهونر على نسبة كبيرة من المراكز المتقدمة، واستمرار تراجع هواتف آيفون من آبل التي تزعم دائما أنها الأفضل.

المفاجأة الثالثة، هي خروج هواتف سامسونج الرائدة من قائمة أفضل 20 هاتفا.

وجاءت قائمة أفضل هواتف التصوير على النحو التالي:

Huawei Pura 70 Ultra (163 نقطة)

Honor Magic6 Pro (158نقطة )

Huawei Mate 60 Pro+ (157 نقطة)

Oppo Find X7 Ultra (157 نقطة)

Huawei P60 Pro (156 نقطة)

Apple iPhone 15 Pro Max (154 نقطة)

Apple iPhone 15 Pro (154 نقطة)

Google Pixel 8 Pro (153 نقطة)

Oppo Find X6 Pro (153 نقطة)

Honor Magic5 Pro (152 نقطة)