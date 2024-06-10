شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الشيوخ: الذكاء الاصطناعى وتأثيره على القيم من أخطر القضايا ويحتاج لتشريع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أن مسألة الحفاظ على القيم في ظل الذكاء الاصطناعي لن يضبطها إلا تشريع، وتشريع بمستوياته حتى فى اتفاقيات دولية لا يكون فيها ما يشوش على الشباب والأجيال الجديدة.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة ومكاتب لجان التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الطاقة والبيئة والقوى العاملةـ الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن موضوع "الشباب والذكاء الاصطناعي (الفرص والتحديات).

وتابع رئيس مجلس الشيوخ: "هذا الموضوع من أخطر إن لم يكن أخطر موضوع يطرح نفسه على الساحة الآن، لذلك أدعو اللجان المختلفة في المجلس إلى التعامل من كل زاوية مع هذا الموضوع"، مشيرا إلى أهمية العمل على الموضوع من كل جوانبه حتى الوصول إلى العقل المسيطر على الذكاء الاصطناعي.