شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل "دفاع الشيوخ" يطالب بتوعية شباب الجامعات بمخاطر الـ "Dark Web" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب النائب طارق نصير، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، وزارة التعليم العالي بإطلاق برامج توعوية في الجامعات المصرية، حول مخاطر الـ"Dark Web"، لاسيما في كليات التكنولوجيا.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، المنعقدة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والمخصصة لاستكمال نظر الدراسة البرلمانية عن "الشباب والذكاء الاصطناعى.. الفرص والتحديات" في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة ومكاتب لجان التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والطاقة والبيئة والقوى العاملة، الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وحذر "نصير" من مخاطر الـ"Dark-web" والتي يتم التعامل عليها من خلال عملة افتراضية، إلا أن الدولة المصرية تواجه ذلك، وأقر القانون عقوبة مشددة للتعامل بالعملات الافتراضية. وشدد البرلماني علي أهمية وجود استراتيجية متكاملة للأمن وحماية البيانات الشخصية، وتنظيم التجارة الإلكترونية.

من جانبها، أشارت النائبة رشا إسحاق، إلي الإيجابيات والسلبيات لاستخدامات الذكاء الاصطناعي، حيث ظهرت أهميته في الدقة المتناهية بمجالات تطبيقة وتقليل الأخطاء وتحسين جودة المنتجات، وقد رأينا دقة العمليات الجراحية التي تجري بأنظمة الريبوتات، مشددة في هذا الصدد علي أهمية الاستفادة القصوى من الذكاء الاصطناعي وإيجاد آلية لاكتشاف العقول الشبابية المبدعة وتدريب الشباب للاستفادة من فرص العمل الجديدة في هذا المجال. وشددت البرلمانية أيضا علي أهمية إيجاد معايير قانونية لحماية البيانات وخصوصيتها في التعامل بالذكاء الاصطناعي.

جدير بالذكر أن الدراسة البرلمانية أكدت حرص القيادة السياسية بشأن الطلبة في المراحل التعليمية المختلفة الابتدائية والإعدادية والثانوية وتشجيعهم على الالتحاق بالمجالات التكنولوجية الحديثة خاصة مجال الذكاء الاصطناعي، مشيرا إلي أن الرئيس السيسي صرح في أكثر من مرة عن أهمية الاتجاه إلي الحاسوبية، كما أن الرئيس السيسي وجه الأسر المصرية خلال افتتاح مركز البيانات والحوسبة الحكومية لدراسة علوم الحاسب والتكنولوجيا بأهمية الاتجاه إلي دراسة العلوم التكنولوجية.

كما أوضحت الدراسة البرلمانية انعكاسات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي على سوق العمل وتوفير فرص العمل لدى الشباب، وأوصت الدراسة بإنشاء جامعة للذكاء الاصطناعي، كما أوصت تهيئة البيئة الداعمة لدخول عصر الذكاء الاصطناعي، وإعداد استراتيجيات دقيقة لجميع جوانب المخاطر الناجمة عن استخدام الذكاء الاصطناعي.

وفرقت الدراسة بين التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، راصدة عددا من التعريفات لمفهوم التحول الرقمي، كما استعرضت الدراسة أهمية مفهوم الذكاء الاصطناعي وأهميته، كما أشارت الدراسة إلي وجود وظائف للمستقبل بشأن الذكاء الاصطناعي، راصدة أيضا الوظائف التي سوف ينعكس عليها الذكاء الاصطناعي.