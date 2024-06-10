برلمانيون يطالبون بآليات لحماية القيم المجتمعية من مخاطر الذكاء الاصطناعى

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القاهرة - سامية سيد - أكد عدد من أعضاء مجلس الشيوخ، على ضرورة مراعاة الحفاظ على القيم الخاصة بالدول والمجتمعات العربية والإسلامية في استخدام الذكاء الاصطناعي حفاظا على الأجيال القادمة وحمايتها من مخاطر الذكاء الاصطناعي على تغيير وتزييف القيم.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة ومكاتب لجان التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الطاقة والبيئة والقوى العاملةـ الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن موضوع "الشباب والذكاء الاصطناعي (الفرص والتحديات).

وقال النائب حسام الخولى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إن هناك توصية يجب إضافتها للتقرير وهى بشأن القيم، إننا نتعامل مع آلات داخل فيها بيانات، كيف نقدر على أن نحافظ على أن هذه الآلة لما أولادنا وأحفادنا يسألوا سؤال عن القيم لا تكون فيها معلومات خاطئة على أنها الأساس، ساعتها أجيالنا تطلع مش هتصدقنا إحنا".

وتابع الخولي: "التوصية إننا إحنا والدول والعربية والإسلامية نحافظ على أن هذه القيم لا تدخل فى الداتا الخاصة بالذكاء الاصطناعي، خاصة القيم المشتركة".

واتفق معه النائب هانى نعمة الله، قائلا: "موضوع الحفاظ على القيم مهم جدا، فالقيم الموجودة في الذكاء الاصطناعي مختلفة تماما عن القيم الموجودة في بلادنا العربية وعن القيم في مصر".

وأكد النائب سليمان الزملوط، على ضرورة الاهتمام بالتعليم والبحث العلمي ودعم مناهج دراسة الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وتشجيع الشباب على الالتحاق بالكليات الخاصة بالذكاء الاصطناعي، وتابع: "يجب أن نسلح أولادنا بالتعليم وبالقيم الدينية والأخلاقية".

فيما دعت النائبة سماء سليمان، إلى أهمية الاهتمام بالبحث العلمي في مجال الذكاء الاصطناعي، وأن يكون هناك اهتمام بهذا المجال في مراكز البحوث .