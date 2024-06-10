شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الاتصالات: إعداد مشروع قانون لإدارة وتصنيف وتداول البيانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس رأفت هندى، نائب وزير الاتصالات، إن هناك مشروع قانون يُدرس حاليا فى لجنة التشريع بوزارة العدل بشأن تصنيف وإدارة وتداول البيانات تمهيدا لعرضه على البرلمان.

وأضاف هندى، أن البيانات هى وقود الذكاء الاصطناعى، ومن ثم مشروع القانون الذي نحن الحديث عنه يساهم بقوة فى توفير البنية المعلوماتية والبيانات المساهمة والداعمة لملف الذكاء الاصطناعى، مؤكدا أن الذكاء الاصطناعي ليس مسؤولية جهة أو هيئة أو وزارة بعينها، الجميع معنى بهذا الملف والتطور التكنولوجى الكبير فى واحد من أبرز الملفات.

وأشاد هندى، بتقدم ترتيب مصر أكثر من 50 مركزا فى تصنيفات الذكاء الاصطناعى العالمية، وهو ما يعكس حجم الجهود المبذولة فى هذا الإطار، لافتا إلى أنه تم تأسيس مركز الابتكار التطبيقى لإيجاد حلول تكنولوجية باستخدام الذكاء الاصطناعي فى عدد من القطاعات مثل الرعاية الصحية والزراعة.