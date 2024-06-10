شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى تجاوز المسافات للوصول إلى كل أسرة تستحق الدعم والمساندة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عكف التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، على القضاء على الفقر ودعم الأسر الأكثر احتياجًا، فقد استفاد من خدماته اكثر من 30 مليون مصري، ولعل تكمن أهمية هذا الكيان العظيم في امتلاكه قاعدة بيانات عملاقة تمكنه من الوصول إلى الأهالي والأسر الأكثر احتياجا على مستوى الجمهورية.

ويعد التحالف الوطني واحد من الخطوات المهمة والكبرى التي تتخذها الدولة في ملف الحماية الاجتماعية، حيث يضم في عضويته 30 مؤسسة أهلية مختلفة، قادرة على تجاوز المسافات والوصول الى كل مستحق وتقديم كل الخدمات سواء كانت مادية أو اجتماعية أو توعوية مهمها بعدت المسافة واستغرقت زمنًا طويلاً.

وقدم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، الكثير من الخدمات للمصريين في عدة مجالات ومنها الأمن الغذائي وتوزيع المواد الغذائية على المواطنين الأكثر احتياجا، بجانب إطلاق المبادرات الصحية والخدمية، ولم يقتصر دوره عند هذا الحد بل تجاوزت خدماته الى حد الجانب الترفيهي وإدخال الفرحة على المواطنين.

كما نجح في تعميق مفهوم التطوع فى العمل الأهلى وتنمية المجتمع، وتعبئة الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالتعاون مع أجهزة الدولة.