شكرا لقرائتكم خبر عن الاتصالات: تنمية القدرات والريادة ركائز خطة الوزارة لمواكبة التطور التكنولوجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس رأفت هندي، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتحية، إن دراسة "الشباب والذكاء الاصطناعي.. الفرص والتحديات"، معدة بشكل جيد، وخرجت بتوصيات تلائم التطور السريع الذي يشهده العالم في هذا المجال.

وأضاف هندى، خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، المنعقدة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، وأثناء نظر الدراسة سالفة الذكر، أن الدراسة تناولت أكثر من محور جديد في الموضوع الأكثر خطورة خلال الفترة الحالية بسبب التطور الهائل الذي يشهده العالم في هذا المجال، مثنيا على إبراز الدراسة لدور الدولة المصرية في هذا المجال.

وأشار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتحية، إلى أن الوزارة وضعت خطة منذ فترة لتطوير العمل في مجال الذكاء الاصطناعي، موضحا أن هذه الخطة قسمت على مرحلتين كل مرحلة 5 سنوات، مشيرا إلى أن الاهتمام الأكبر كان بتطوير الحلول الإبداعية والابتكارية، ووضع مصر في منزلة متقدمة في هذا المجال، وذلك من خلال خطة ارتكزت على تنمية القدرات، الحلول الابتكارية، وأخيرا تعزيز الريادة ووضع مصرف فى دور ريادى فى هذا المجال.