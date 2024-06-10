شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس الشيوخ يهنئ الرئيس السيسى والشعب المصرى بعيد الأضحى المبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، بعيد الأضحي المبارك، قائلا:" تحتفل مصر والأمة العربية والإسلامية خلال الأيام القليلة القادمة بعيد الأضحى المبارك، تلك المناسبة الغالية والعزيزة علينا جميعاً، والتى تحمل في طياتها الكثير من الدلالات والمعانى الإيمانية الجليلة".

وتابع عبد الرازق: "حيث يتوافد الحجيج من جميع دول العالم لأداء فريضة الحج، تلك الرحلة الإيمانية العظيمة التى تصفى القلوب وتطهر النفوس، وتشكل تطبيقاً عملياَ للفضائل والقيم الإنسانية الحميدة.

واستكمل رئيس مجلس الشيوخ:" بهذه المناسبة، اسمحوا لى أن أتقدم باسمى واسمكم جميعاً للرئيس عبد الفتاح السيسى، ولشعب مصر العظيم، بأصدق التهانى والأمنيات، داعياً المولى عز وجل أن يعيد هذه الأيام المباركة على جميع الشعوب العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، وعلى بلدنا العزيز بمزيد من الأمن والازدهار.

