افاد مراسل "النشرة"، في النبطية، بأن "مراقبي وزارة الإقتصاد والتجارة مصلحة حماية المستهلك، قاموا بجولات تفتيشية بمتابعة من رئيس المصلحة محمد بيطار، ومؤازرة عناصر جهاز أمن الدولة المديرية الإقليمية في النبطية في نطاق مدينة النبطية حي الميدان وبئر القنديل وبلدات تول وعربصاليم وبلدة ميمس في قضاء حاصبيا، على المؤسسات التجارية وقد صدرت نتائج 7 عينات من البهارات والصعتر 5 عينات مطابقة و2 غير مطابقة سطر محضري ضبط بحق أصحابها، وتمّ توجيه إنذارات لهم بالإلتزام بالقوانين، وأنه سيعاد سحب عينات في الأسبوع المقبل للتأكد من خلوها من الجراثيم والبكتيريا ويبنى على الشيء مقتضاه".

كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": مراقبو وزارة الاقتصاد سطروا محضري ضبط بحق مخالفين في النبطية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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