دهمت دوريّة من أمن الدّولة في الشّمال، برفقة مندوب من وزارة الاقتصاد، عدداً من الأفران في طرابلس والمنية، حيث وجدت كميّة من ربطات الخبز دون الوزن المحدّد من وزارة الاقتصاد، وأخرى غير مخصّصة للبيع، فتم تسطير محاضر ضبط بحقّ المخالفين من أصحاب تلك الأفران، وتوجيه إنذارات لآخرين.

كانت هذه تفاصيل خبر أمن الدّولة دهمت عدداً من الأفران في طرابلس والمنية وسطرت محاضر ضبط بحقّ المخالفين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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