اعلن الاعلام الحربي في حزب الله في بيان "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‏‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، ورداً على اعتداء العدو ‏الصهيوني على بلدتي عيترون ومركبا يوم السبت 08-06-2024 واستشهاد مجاهدين، شنت المقاومة الإسلامية ‏يوم الإثنين 10-06-2024 هجوماً جوياً بسرب من المسيرات الانقضاضية على مقر القيادة المستحدث التابع للفرقة 146 شرق نهاريا (الذي انتقل من ‏منطقة جعتون بعد قصفه سابقاً)، مستهدفة أماكن تموضع واستقرار ضباط العدو وجنوده، وأصابتها ‏إصابة مباشرة، مما أدى لتدميرها واشتعال النيران فيها وإيقاع أفراد العدو بين قتيل وجريح".

كانت هذه تفاصيل خبر حزب الله: نفذنا هجوماً جوياً بسرب من المسيرات على مقر قيادي مستحدث شرق نهاريا واوقعنا افراد العدو بين قتيل وجريح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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